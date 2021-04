jeudi 8 avril 2021 • 91 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué transmis à IGFM, la Fédération Sénégalaise de Triathlon a annoncé qu'elle organise la troisième journée du championnat national. Elle se déroulera à Thiès, le dimanche 11 Avril 2021.

Prévue à 9 heures précises, dans la capitale du Rail, "cette compétition aura lieu sur le circuit de la Voie de Contournement Nord de Thiès, plus précisément sur les deux voies de Nguinth et se fera sous la forme d’un Duathlon, distance Sprint", précise le communiqué.

Pas de relais pour cette journée

La Fédération a indiqué que "pour cette journée, seules la catégorie Juniors (16 à 19 ans) en garçons et filles, ainsi que la catégorie Séniors (20 ans et plus) en Hommes et Dames seront au départ. Il n’y aura pas de Relais". Selon le communiqué, la compétition verra la participation des athlètes des clubs de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. Pour chaque catégorie, les équipes sont autorisées à engager trois (03) triathlètes féminins et masculins par course au maximum. Ce qui donne six (06) athlètes Séniors Homme et Dame et la même chose en Juniors, soit douze (12) athlètes par club. Chaque club engagé peut se déplacer avec deux (02) encadreurs", souligne-t-il.

Le CNEPS partenaire

Partenaire de cette journée, le CNEPS de Thiès accueillera les équipes et les officiles A cet effet, le départ pour Thiès est prévu le samedi 10 Avril 2021.

S'agissant des dispositions techniques concernant le déroulement de la course, le communiqué de la Fédération sénégalais indique la distribution des dossards et la vérification des listes de départ de course auront lieu le samedi soir à partir de 20h.

Sachant que nous sommes en période de pandémie, les dirigeants exigent le respect des gestes barrières et le port du masque, à l’exception des athlètes durant l’échauffement et pendant la course.

PROGRAMME COURSES

CATEGORIE SENIORS HOMMES ET DAMES

Distance: 5km / 12km / 2,5km

Course à pied: 6x800m

Bike: 15 x 800m

Course à pied: 3x800m

CATEGORIE JUNIORS GARÇONS ET FILLES

Distance: 5km / 8km / 2,5km

Course à pied : 6x800m

Bike : 10 x 800m

Course à pied : 3x800m