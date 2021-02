mercredi 10 février 2021 • 101 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les « Lionceaux » cadets du Sénégal négocient ce jeudi après-midi, au stade Lat Dior de Thiès, leur qualification à la finale de samedi du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) et à la phase finale de la CAN de la catégorie, le mois prochain au Maroc. A partir de 17h30, ils feront face à la Guinée Bissau lors de la seconde demi-finale.

Après avoir dominé la poule A avec deux succès probants (4 – 2 contre la Gambie et 4 – 0 face à la Mauritanie), les joueurs du technicien Malick Daf se présentent en favoris face aux « Djurtus » de Guinée Bissau, laminés lors de la 2ème journée du Groupe B par le Mali (4 – 0). Malgré ces belles statistiques, le sélectionneur national des cadets promet que ses joueurs disputeront cette rencontre comme une finale. « Pour nous, tous les matches sont des finales », a-t-il soutenu juste après la rencontre remportée contre les jeunes « Mourabitounes ». Et celle-ci donc, ouvre une double porte : la finale de ce tournoi et la CAN U17 du mois de mars.

Juste avant ce match, à 14 h, le Mali, autre favori de la compétition, s’expliquera avec la Mauritanie qui a perdu ses deux matches du Groupe A, mais qui se retrouve en demi-finales suite à la disqualification de la Gambie pour fraude sur l’âge de certains de ses joueurs.

Avec LSFP