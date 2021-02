mardi 2 février 2021 • 565 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Contacté par IGFM, le sélectionneur des cadets, Malick Daf a réagi au tirage au sort du tournoi U17 de la zone ouest/A de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de football (UFOA), qualificatif à la CAN U17. Le Sénégal disputera son ticket pour Maroc 2021 avec la Gambie et la Mauritanie.

"Le tournoi va commencer le 5, c’est l’heure de la concentration pour essayer de faire un bon match vendredi contre la Gambie. Avant de parler d’autres choses, il faut parler d’abord du premier match. Il faut se concentrer pour essayer de le gagner", a-t-il réagi.

Un match difficile contre la Gambie

Les Lionceaux ouvrent le bal face aux Gambiens, vendredi, à 14h00, au stade Lat-Dior. Daf est conscient que la tâche ne sera pas simple. "On ne s’attend pas à des matchs faciles. On s’attend à un tournoi difficile. Toutes les équipes voudront se qualifier. On sait tous qu’entre le Sénégal et la Gambie, ça a toujours été des matchs difficiles", a-t-il relevé peu après le tirage.

Consolider les trois mois de préparation pour se qualifier

Pour se retrouver au Maroc, l'entraîneur compte s'appuyer sur sa préparation qu'il juge bonne. "On s’est préparé pour se qualifier quel que soit l’adversaire qui sera face à nous. Nous avons bien travaillé depuis trois ou quatre mois. On a joué des matchs amicaux avec des centres de formation. Il s’agit maintenant de consolider tout ça et de travailler pour essayer de gagner le premier match et franchir les paliers", a conclu Malick Daf par ailleurs coach du Jaraaf de Dakar (Ligue 1, Sénégal).

Les Lionceaux logent dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Mauritanie, deux pays frontaliers.

Dans l'autre poule, on retrouve la Sierra Léone, la Guinée Bissau et le Mali.

La Guinée et le Libéria étant suspendus, donc seuls six pays membres de l’UFOA/A vont participer à ce tournoi qui se tiendra du 05 au 13 février 2021 au stade Lat- Dior de Thiès.

A l’issue de ce tournoi, les deux équipes qui seront à la tête du classement vont représenter la zone UFOA/A à la phase finale de la CAN U17 en mars 2021 au Maroc.