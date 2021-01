"Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2 originellement, poursuit aussi sa propagation, et est désormais présent dans 31 pays et territoires, soit dans 8 pays de plus. Le variant brésilien a quant à lui été signalé dans six nouveaux pays, soit 8 au total.

C’est ainsi que l’IRESSEF en collaboration avec des collaborateurs du « MRC Unit The Gambia at LSHTM ont procédé au séquençage d’ échantillons de la deuxième vague du Sénégal par Whole Genome sequencing puis ont réalisé le génotypage avec la méthode des next generation sequencing ( NGS).

La première série n'avait pas permis de trouver ces variants. Ce que nous avions communiqué il y a deux semaines. Par la présente, nous vous informons avoir confirmé la présence d'un variant britannique, Sars Cov2 dans les échantillons de la deuxième série.

Du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays, il est impératif d’appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective."