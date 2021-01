mercredi 13 janvier 2021 • 357 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) De Laurentiis, le président de Naples est revenu sur le prix de Kalidou Koulibaly. Il attendrait toujours 112 M€ pour envisager la vente du défenseur sénégalais.

De Laurentiss en fait-il trop? Interrogé par le journaliste anglais Jim White, le président du Napoli a insisté sur l’idée que son élève ne quittera San Paolo que si un club met plus de 100 millions de livres sur la table (environ 112 M €, 73 milliards FCFA), renseigne Footmercato. Un montant qui prouve que De Laurentis n'a pas envie de vendre l'international sénégalais bien que les groses écuries (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Fc Barcelone, PSG...) aient envisagé de s’offrir le capitaine des Lions du Sénégal pour ce mois de janvier.

Il ne facilite pas la vente de Koulibaly

Le Sénégalais vit sa septième saison avec l'équipe napolitaine mais avec un seul trophée la Coupe d'Italie. Pourtant, Footmercato ajoute que la direction de Naples a une fois de plus précisé que, comme lors des précédentes éditions du mercato, elle n’a pas l’intention de faciliter la vente de Kalidou Koulibaly, a révélé Jim White. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le joueur qui ne progresse pas sur le plan sportif.

« J'ai parlé avec Aurelio De Laurentiis, le propriétaire de Naples, et je lui ai dit que dire de son joueur, y a-t-il des offres pour lui? Il a ri en disant qu’il n’est pas à vendre. Il semble que cette fois Koulibaly ne va nulle part Il reste et c’était aussi récent que ce matin. Quiconque ne vient pas avec plus de 100 millions de livres pour Koulibaly peut l’oublier. Il n’est pas du tout à vendre à moins que l’un des grands clubs d’Angleterre n’offre 100 millions de livres. », a expliqué White lors d’une conversation avec talk SPORT.

Pourtant, le Lion a toujours eu plusieurs opportunités pour jouer dans des clubs mieux lotis que Naples, où il gagnerait même la Ligue des Champions, mais son président le bloque chaque mercato. Koulibaly est sans doute parti pour aller jusqu'au bout de son contrat qui se termine en juin 2023.

Entre temps, sa valeur marchande pourrait baisser. A 29 ans, c'est le moment ou jamais de changer d'air.