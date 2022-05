dimanche 1 mai 2022 • 341 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'APS nous apprend que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a engagé des discussions avec le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, pour le renouvellement et la revalorisation de son contrat.

"Oui, nous sommes en discussions avec lui. L’Etat et la Fédération de football, avec sa bonne santé financière, doit pouvoir faire quelque chose dans ce sens", a révélé son deuxième vice-président, Abdoulaye Sow, au cours d’une émission diffusée sur la chaîne de télévision privée ITV.



Selon le dirigeant sénégalais, Aliou Cissé "mérite largement de la nation pour tout ce qu’il a fait".



"Il est bon que son salaire soit revalorisé à la hauteur du travail qu’il a fait", a insisté Abdoulaye Sow, en langue nationale wolof.



Cissé n'a jamais été demandeur d'une augmentation de son salaire



Le sélectionneur des Lions, en poste depuis mai 2015, "n’a jamais été demandeur d’une augmentation de son salaire. Il aurait pu le faire mais Aliou Cissé a un engagement patriotique à servir son pays", a ajouté le responsable fédéral.



"Nous sommes dans une dynamique de discussion et nous devons continuer dans ce sens", a poursuivi Abdoulaye Sow, par ailleurs ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



Il a souhaité que la dynamique entourant depuis quelques temps la sélection nationale puisse se poursuivre.



Sow invite le public à maintenir le soutien dont l'équipe A bénéficie



Abdoulaye Sow a aussi invité le public à maintenir le soutien dont l’équipe nationale bénéficie de sa part, en perspective de la Coupe du monde 2022.



Les Lions du football, vainqueurs de la CAN 2021, joueront dans le groupe A de la Coupe du monde Qatar 2022 (21 novembre-18 décembre), en compagnie des Pays Bas, du Qatar et de l’Equateur.



Mais avant le Mondial, les champions d'Afrique entameront les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023" au mois de juin, par la réception du Bénin au Stade Me Abdoulaye Wade.