jeudi 1 avril 2021 • 143 lectures • 0 commentaires

Sport 35 mins Taille

iGFM (Dakar) Le système 3-5-2 mis en place par Aliou Cissé lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football continue de faire débat. L'ancien international sénégalais, Victor Diagne indique que ce système a des inconvénients.

"C'est un ouf de soulagement d'avoir égalisé. C'est un risque du coach d'amener tous les systèmes, ça se comprend. Le 3-5-2 est assez compliqué et il faut être solide défensivement et avoir de l'engagement", a fait savoir l'ancien milieu de terrain, dans un entretien téléphonique avec IGFM. "Beaucoup de coachs se sont fait savoir avec ce système, a ajouté Victoir, donnant des exemples comme l'ancien entraîneur de la Juve qui a été "démis de ses fonctions" à cause de ce système. "On peut se faire facilement avoir avec ce système. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a encaissé un but rapide", a expliqué l'ancien Lion du Sénégal.

Le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 est plus habituel

Victor a par ailleurs exhorté Cissé à "revoir sa copie"même s'il a voulu essayer avec de nouveaux joueurs. "Il a jugé nécessaire de mettre en place un nouveau système, mais le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 est plus habituel même si c'est à huiler avec les joueurs."

Pour rappel, l'équipe du Sénégal est sortie première de sa poule avec 14 points devant la Guinée Bissau deuxième qualifiée dans le groupe I.