lundi 5 avril 2021 • 243 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Sa première campagne africaine n'aura pas été facile. Avant même de boucler la phase de poules, Teungueth FC a déjà dépensé plus de 350. 000. 000 de francs CFA, informe le président du club, Babacar Ndiaye, lors d'un entretien avec IGFM.

"Les voyages et tests covid nous ont beaucoup épuisés. A ce jour, nous avons dépensé plus de 350 millions FCFA. Rien que les tests coûtent plus de 35 millions de FCFA. Avant et après chaque match, il faut des tests. C'est ça mais il faut remercier le peuple sénégalais, les journalistes. Teungueth FC est petit mais nous prions pour qu'il vive longtemps comme les autres clubs", a dit le patron de la formation rufisquoise, samedi, à Thiès, après le premier succès (2-1) de son club en phase de poules de la Ligue africaine des Champions, contre l'Esperance de Tunis.

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

Des regrets

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

Déjà éliminé de cette compéttion, TFC nourrit "des regrets" en voyant la réaction des joueurs contre l'Esperance de Tunis, lors de l'avant dernièrejournée. "Forcément après ce qui s'est passé mais nous remercions Dieu. Mais il y a des manquements sur le plan local. Teungueth FC n'a pas mis un même onze sur les 6 ou 7 derniers matchs parce qu'il y a des blessés. Quatre attaquants sont blessés. Donc, il faut que les joueurs locaux prennent en charge leur athlétisation. L'équipe tunisienne que nous venons de rencontrer, cinq titulaires jouent en équipe A. Ils avaient affronté le Sénégal lors de la demi-finale de la CAN 2019. Donc, ils ne sont pas de petits joueurs. Mais ce n'est pas une honte, il faut encore aider les jeunes footballeurs sénégalais. L'arbitrage compte aussi mais il faut garder son calme tout en sachant qu'ils von grandir", a soutenu Babacar Ndiaye, indiquant que son club vise le championnat local.

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

En Ligue africaine des Champions, les Rufisquois vont boucler la phase de poules par un déplacement au Caire pour affronter le Zamalek.

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

Le classement du groupe D : Espérance Tunis 10 points (qualifié), MC Alger 8 pts, Zamalek 5 pts, Teungueth 4 pts (éliminé)

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">