samedi 19 décembre 2020 • 302 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Muet depuis huit matchs, Sadio Mané a retrouvé le chemin du but, ce samedi contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, en ouverture de la 14e journée de Premier League.

L'international sénégalais qui était en panne en championnat depuis le 17 octobre 2020, a mis fin à sa longue période de disette. Mané n'avait plus marqué depuis huit rencontres et le fait à un moment du match où son équipe n'était pas convaincante.

A la suite d'une attaque de Liverpool aux abords de la surface, le Lion en est à l'origine, Firminho récupère et passe de nouveau le ballon à son partenaire, Mané, dos au but, contrôle entre ses jambes et tire du droit immédiatement pour tromper Guaita. Il inscrit son cinquième but de la saison en Premier League.

A la pause, Liverpool mène logiquement 3-0 grâce également à des buts de Minamino et Firmino.