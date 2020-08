Zizou et Pep : La belle image!

iGFM – Quelle superbe image ! Ce vendredi, Manchester City a éliminé le Real Madrid (2-1, 2-1) à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions. Et après la rencontre, dans un Etihad Stadium totalement vide, les entraîneurs des Merengue Zinédine Zidane et des Citizens Pep Guardiola se sont retrouvés pour débriefer de la rencontre. Un respect mutuel entre deux des plus grands techniciens du monde. (Maxifoot)