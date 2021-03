vendredi 19 mars 2021 • 532 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Idrissa Gana Gueye est l'Africain le mieux payé du championnat de France en 2021, selon le classement publié par nos confrères de L'Equipe.

Comme chaque année, L’Equipe a publié ce vendredi son dossier sur les salaires des joueurs de Ligue 1. Et, comme en 2020, le Sénégalais Idrissa Gueye s’impose comme l’Africain le mieux payé du championnat de France ! Avec des émoluments estimés à 500 000 euros (environ 300 millions FCFA) bruts mensuels, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain se classe toutefois «seulement» à la 13e place du classement général, loin de ses coéquipiers Neymar (3,06 millions d’euros), Kylian Mbappé (2,09 M€) ou encore Marquinhos (1,2 M€).





Parmi les gros salaires africains de L1, on retrouve aussi un autre Parisien, le futur international sénégalais Abdou Diallo (450 000 €) puis, nettement plus bas, le Tunisien Wahbi Khazri (ASSE, 290 000€), l’Algérien Islam Slimani (OL, 250 000€) et l’Algérien Ryad Boudebouz (ASSE, 200 000€). Le Malien Hamari Traoré (Rennes) et le Sénégalais Krépin Diatta (Monaco) émargent quant à eux à 180 000€ bruts par mois, et le Nigérian Moses Simon (Nantes), l’Ivoirien Jean-Michaël Seri (Bordeaux) et l’Algérien Youcef Atal (Nice) à 150 000€.





Notons que la méthodologie employée par L’Equipe, qui ne dévoile que le Top 30 de la L1 puis le Top 10 par club, ne permet pas d’avoir accès à certains autres gros salaires éventuels, notamment à l’OM ou à l’OL, où le Camerounais Karl Toko-Ekambi doit lui aussi frôler la barre des 200 000€ selon diverses estimations.





Le TOP 20 du classement





1. Neymar (3,06 M€, Paris SG)





2. Kylian Mbappé (2,09 M€, Paris SG)





3. Marquinhos (1,2 M€, Paris SG)





4-. Marco Verratti (1,2 M€, Paris SG)





5. Angel Di Maria (1,1 M€, Paris SG)





6. Keylor Navas (1 M€, Paris SG)





7. Mauro Icardi (800 000 €, Paris SG)





8. Leandro Paredes (750 000 €, Paris SG)





9. Juan Bernat (700 000 €, Paris SG)





10. Presnel Kimpembe (670 000 €, Paris SG)





11. Ander Herrera (650 000 €, Paris SG)





12-. Wissam Ben Yedder (650 000 €, Monaco)





13. Cesc Fabregas (600 000 €, Monaco)





14-. Julian Draxler (600 000 €, Paris SG)





15. Idrissa Gueye (500 000 €, Paris SG)





16. Memphis Depay (480 000 €, Lyon)





17. Layvin Kurzawa (450 000 €, Paris SG)





18-. Pablo Sarabia (450 000 €, Paris SG)





19-. Abdou Diallo (450 000 €, Paris SG)





20. Florian Thauvin (422 000 €, Marseille)





