mercredi 17 août 2022 • 158 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'attaquant sénégalais, Mbaye Niang, s'est finalement engagé à l'AJ Auxerre pour une saison, avec une autre en option. Hier, il a effectué sa première séance d'entraînement sous ses nouvelles couleurs.

Annoncé proche de Sion et d'Ajaccio, l'international sénégalais s'est finalement engagé à l'AJ Auxerre pour une saison, avec une autre en option.« Quelques jours après l’arrivée de Gideon Mensah, c’est au tour de M’Baye Niang de venir renforcer les rangs auxerrois. L’attaquant international sénégalais âgé de 27 ans a signé un contrat d’une saison, plus une autre en option, et portera le numéro 11», ajoute le communiqué du promu en L1. Une très bonne nouvelle pour le Sénégalais à moins de trois mois de la Coupe du monde 2022.