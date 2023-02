samedi 4 février 2023 • 222 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La finale du CHAN 2022 entre l’Algérie et le Sénégal opposera, ce samedi, à Alger, deux sélectionneurs au profil similaire, Madjid Bougherra et Pape Thiaw.

La finale du CHAN 2022 entre l’Algérie et le Sénégal proposera ce samedi un alléchant match dans le match entre Madjid Bougherra et Pape Thiaw, deux sélectionneurs A' au profil un peu similaire. Afrikfoot retrace le parcours des deux techniciens.



Bougherra, dans l’ombre de Belmadi



Ancien capitaine de la sélection algérienne (70 capes réparties sur 11 ans), le défenseur est resté dans les mémoires comme l’auteur du but de la qualification pour la Coupe du monde 2014 face au Burkina Faso. Après avoir raccroché les crampons en 2016, il s’est rapidement tourné vers sa reconversion comme entraîneur.



Chaperonné par Djamel Belmadi, Bougherra a commencé dans le Golfe, d’abord en entraînant les U23 d’Al Duhail (Qatar) entre 2017 et 2019 puis le club émirati d’Al Fujairah FC entre juin 2019 et février 2020. Il a ensuite hérité de l’Algérie A’ en juin 2020 avec le CHAN en ligne de mire. Le sacre à la Coupe Arabe de la FIFA en décembre 2021 lui aura permis d’assoir sa légitimité en attendant peut-être encore mieux dans quelques heures…



Pape Thiaw, l’ascension logique



Comme Bougherra, Pape Thiaw fait figure d’ancien international chevronné puisqu’il faisait partie de la génération 2002 qui a mené le Sénégal en quarts de finale de la Coupe du monde. L’ex-attaquant avait même réalisé une talonnade d’anthologie sur le but en or d’Henri Camara contre la Suède en 8es de finale (2-1, ap). Après avoir passé ses diplômes d’entraîneur en France, l’ancien joueur de Saint-Etienne a fait ses armes au pays en dirigeant à plusieurs reprises le club de Niarry Tally entre 2018 et 2021.



En parallèle, Thiaw a intégré le staff de Joseph Koto chez les A’ et il a été choisi pour succéder au technicien, qui a succombé à un malaise en octobre 2021. Derrière, tout est allé très vite pour Thiaw, qui tient l’occasion d’écrire la plus belle page de sa carrière de coach.