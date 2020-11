lundi 30 novembre 2020 • 115 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération allemande a conforté officiellement Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, qui dirigera donc la Mannschaft à l'Euro 2021, renseigne Footmercato.

Ce lundi 30 novembre était un jour important pour Joachim Löw. En poste depuis 2006, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne était au coeur des critiques et des débats après la défaite 6 à 0 face à l'Espagne en Ligue des Nations. Bild annonçait qu'il allait se réunir avec les principaux dirigeants de la fédération allemande (DFB) afin d'évoquer son avenir et donc son maintien, ou non, à la tête de la Mannschaft.

«La DFB a décidé aujourd'hui de poursuivre avec l'entraîneur national Joachim Löw», peut-on lire sur le compte Twitter officiel de la fédération. Sous contrat jusqu'en 2022, Joachim Löw (60 ans) sera, sauf si changement d'ici là, à la tête de l'Allemagne lors de l'Euro l'été prochain.