iGFM (Dakar) Le capitaine de l'équipe du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a tiré un bilan satisfaisant de cette fenêtre FIFA consacrée aux matchs amicaux.

”On avait besoin de ces victoires pour repartir sur de nouvelles bases. On savait que ça aller être un match très difficile, mais on voulait gagner. Le Bénin a tenu en échec la Côte d’Ivoire et c’est une équipe qui peut aller à la CAN. On a fait un gros match ce soir. On est content et c’est de bonne augure pour le mois de juin”, a déclaré le défenseur central sur APS.



Le Sénégal est venu à bout du Bénin (1-0), mardi, en match amical international joué au stade de La Licorne, à Amiens, en France. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des 3ᵉ et 4ᵉ journées des qualifications de la Coupe du monde 2026 de football.



L’unique but de la rencontre a été inscrit par Sadio Mané (59ᵉ), sur penalty. Il s’agit de sa 49ᵉ réalisation en sélection, son 16ᵉ penalty réussi en 20 tentatives avec l’équipe nationale.



Les Lions et leur star ont eu plus de chance que les Guépards qui ont manqué un penalty par l’intermédiaire de Steve Mounié (34ᵉ), avant de trouver le poteau sur coup franc (55ᵉ).



Le Sénégal, déjà victorieux du Gabon, 3-0, vendredi dernier, enregistre face au Bénin sa deuxième victoire en autant de sorties lors de cette fenêtre FIFA consacrée aux rencontres amicales.



Les Lions vont jouer la RD Congo et la Mauritanie respectivement, les 3 et 10 juin, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Le Sénégal, leader de la poule B avec 4 points au compteur.