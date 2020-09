samedi 12 septembre 2020, par Daouda Mine

IGFM - Dans un communiqué officiel publié ce samedi, l’Atletico Madrid a annoncé le test positif au Covid-19 de son entraîneur Diego Simeone. Comme convenu dans le protocole sanitaire, le technicien argentin a été immédiatement isolé chez lui.

Ce vendredi de nouveaux tests PCR ont été effectués sur l’ensemble du groupe de l’Atlético de Madrid et l’entraîneur argentin, Diego Simeone, 50 ans, a été testé positif.

” L’équipe première, le staff et le personnel auxiliaire ont subi des tests PCR vendredi dès leur retour de la concentration à Los Angeles de San Rafael après qu’un cas positif a été détecté lors des tests précédents effectués jeudi. L’analyse de ces nouveaux échantillons en laboratoire a déterminé que notre entraîneur, Diego Pablo Simeone, s’est révélé positif au Covid-19. Heureusement, notre technicien ne présente aucun symptôme et est à son domicile isolé et remplissant la quarantaine correspondante“, a publié le club madrilène dans un communiqué.

Rappelons que l’Atlético de Madrid doit débuter sa saison le 27 septembre, au Wanda Metropolitano, contre Grenade.