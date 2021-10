mardi 19 octobre 2021 • 187 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Même s'il y a plusieurs matchs au programme ce mardi, Atlético Madrid-Liverpool sera l'attraction de cette 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Le match de mardi entre l’Atlético Madrid et Liverpool est sans doute celui de la semaine pour la Ligue des champions. Il y a d’autres rencontres importantes, mais la taille des clubs, l’importance du match et les joueurs de classe mondiale créent tous un mélange puissant pour occuper le devant de la scène.

Liverpool est en tête du classement du groupe avec six points sur six, et l’Atlético est juste derrière avec quatre points.

Une défaite pour l’Atlético et une victoire pour le FC Porto ou l’AC Milan font des derniers matches des phases de groupes un parcours difficile pour l’équipe espagnole. Une victoire de Liverpool les place confortablement en tête pour se qualifier pour les huitièmes de finale, mais une défaite les remettrait dans la mêlée.

Les deux seront à la recherche de la victoire, mais un match nul ne serait pas le pire résultat pour l’une des deux équipes. Cependant, l’Atlético a éliminé Liverpool de la compétition il y a deux saisons. Cette élimination ainsi que les célébrations de Diego Simeone ajoutent un peu de chaleur supplémentaire au match.

Beaucoup de joueurs des deux côtés se souviendront du match. On devrait assister à une rencontre excitante.

Luis Suárez : joueur à suivre du côté de l'Atlético

Roberto Firmino a marqué un triplé contre Watford lors de l’une de ses meilleures sorties de la saison, mais il manque encore Luis Suàrez. Les supporters de Liverpool sont bien conscients des capacités de l’Uruguayen. Suárez a ébloui Anfield et la Premier League avec son incroyable capacité à trouver le fond du filet. Même à 34 ans, Suárez a montré à Barcelone à quel point c’était une grosse erreur de penser qu’il ne pouvait pas mener la ligne.

Sadio Mané : joueur à suivre du côté de Liverpool

Sadio Mané a connu un début de saison mitigé, mais il a enfin commencé à reprendre forme lors des derniers matches avec un 100e but inscrit en Premier League ce week-end. Le Sénégalais sera attendu pour confirmer. João Félix est un joueur à surveiller, et Antoine Griezmann a déjà montré sa qualité au fil des ans, mais Mané obtient la place de titulaire.

L’ailier sénégalais est l’un des meilleurs au monde quand il est en forme, et même si l’Atlético aura les yeux rivés sur Salah, il ferait mieux d’en garder un sur Mané.

Le match est prévu ce soir, à 19h GMT.