Augustin Senghor, Mayacine Mar, CAF...Amdy Faye crache ses vérités

dimanche 21 mars 2021 • 404 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Dans cette quatrième et dernière partie de l'interview accordée à IGFM, Amdy Faye a évoqué l'élection à la CAF, la gestion d'Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football et la longévité de l'actuel Directeur technique, Mayacine Mar. L'ancien international sénégalais a également demandé au président de la FSF de ne plus se représenter pour un 4e mandat en août.

Publié par Mamadou Salif editor