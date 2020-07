Avenir de Mané et Salah : Klopp se montre très rassurant

iGFM-(Dakar) Jurgen Klopp est convaincu. Sadio Mané et Mohamed Salah ne vont pas quitter Liverpool cet été. Le technicien allemand se montre très rassurant sur l’avenir de ses deux stars. Pour les inciter à continuer leur aventure dans la Merseyside, il leur envoie un message fort.

L’entraineur de Liverpool ne veut pas perdre ses deux joueurs offensifs phares. Mané est annoncé dans le viseur du Real Madrid. Un joueur d’ailleurs suivi par le club madrilène depuis 2018. Lors d’une récente déclaration, Klopp vante les mérites des Reds. L’objectif est de sortir de leur esprit une éventuelle intention de départ cet été.

« Dites-moi un meilleur défi que de réussir avec le Liverpool FC ? », a-t-il déclaré.

Jurgen Klopp pense garder Mohamed Salah et Sadio Mané pour écrire encore plus les belles pages de ce club historique qu’est Liverpool.

« Il y a beaucoup de grands clubs, mais si vous allez à Madrid ou à Barcelone, vous gagnez la ligue six ou sept fois en 15 ans. Le Bayern l’a remporté neuf fois et la Juventus est similaire. Ce sont de grandes réalisations, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est d’avoir un impact ici. Nous essayons de tout pour être un club vraiment excitant et pour faire une histoire vraiment excitante dont tout le monde veut faire partie. Le plan est que les joueurs regardent en arrière et disent… l’un des jours les plus importants de ma vie a été le jour où j’ai signé pour Liverpool », a-t-il conclu.

Mané et Salah seront-ils convaincus par la sortie de Klopp ?