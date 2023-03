vendredi 17 mars 2023 • 444 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Abidjan Basket Club (ABC) a fait tomber (90-74) le tenant du titre, l'US Monastir, vendredi, au Dakar, grâce à son leader Harouna meilleur marqueur de cette rencontre comptant pour la quatrième journée de la Basketball Africa League

C'est sans doute pour le moment le plus beau match de la saison 3 dans la Conférence Sahara. Dans une rencontre très rythmée marquée par des shoots à trois points et gestes spectaculaires, les Ivoiriens ont tenu tête les Tunisiens champions en titre qui n'avaient plus perdu dans cette compétition depuis l'année dernière lors de la phase de poules. C'était contre le Rwanda Energy Group (REG). Prenant les devants à la fin du troisième quart-temps après été dominé à la pause, l'ABC a poursuivi sur sa lancée en creusant l'écart grâce à son leader technique Harouna auteur de 33 points qui ont étouffé l'adversaire méconnaissable cet après-midi malgré les présences du Sénégalais Ibrahima Thomas (14 points) et Slimane (12 points). Mieux, Fofana a également contribué à ce succès important pour Abidjan Basket Club (ABC) avec 18 points. En s'imposant devant l'US Monastir, le club ivoirien se reprend et revient dans la course à la qualification pour les quarts de finale de cette saison 3. Il faudra aller chercher son ticket lors de sa prochaine sortie contre Kwara Falcons, lundi 20 mars.



De son côté, Monastir tentera de se relancer contre REG lundi également.