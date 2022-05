dimanche 15 mai 2022 • 234 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Bamba Dieng a remporté le prix du plus beau de la Ligue 1 pour son geste acrobatique.

Le dernier trophée de cette soirée récompensait le plus beau but de la saison. La belle action collective conclue par Lucas Paqueta (Lyon), la volée surpuissante envoyée par Franck Honorat (Brest), le lob depuis sa moitié de terrain signé Wahbi Khazri (Saint-Etienne), le retourné acrobatique de Bamba Dieng (Marseille) et le coup-franc magistrale de Téji Savanier (Montpellier) étaient les réalisations nominées.



Déterminés par les votes des téléspectateurs, ce prix a été remis par Yacine Brahimi et Ronaldinho, vainqueur de cette distinction en 2003 pour son but mythique face à Guingamp, à l'international sénégalais de l'Olympique de Marseille Bamba Dieng pour sa réalisation face au RC Strasbourg. Le prix du plus beau but de Ligue 2 a quant à lui été remporté par Youssouf M'Changama, le milieu de l'En Avant Guingamp, pour sa grosse frappe face à Toulouse.