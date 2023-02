jeudi 9 février 2023 • 506 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe nationale féminine du Sénégal a été lourdement battue (1-4), ce jeudi, en amical, par Eastern Suburbs AFC un club néo-zélandais de football basé à Auckland.

Le travail continue. Près d'une semaine après leur arrivée en Nouvelle-Zélande, les Lionnes ont affronté, lors d'un match amical de préparation des barrages de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, une formation composée d'hommes et basée, à Auckland. L'équipe du Sénégal a largement perdu contre sur son adversaire par 4 buts à 1.



En barrages, le Sénégal défiera Haïti et le Chili du 17 au 23 février 2023, en Nouvelle-Zélande.



En cas de qualification, les Sénégalaises feront partie pour la première fois des 32 nations qualifiées pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.