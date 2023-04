vendredi 7 avril 2023 • 135 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de basket (FSBB) a décidé de mettre en place un Comité électoral indépendant et de rouvrir, pour une semaine, le dépôt des candidatures.

Prévue le 6 mai prochain, l’assemblée générale élective de la Fédération pourrait être repoussée d’une semaine. Ce sera désormais le 13 mai que les acteurs du basket vont choisir un nouveau président. Va-t-on avoir d’autres candidats ? Me Babacar Ndiaye était le seul candidat à la clôture des dépôts, mercredi.

Les candidats au Comité directeur et au poste de président peuvent donc déposer leurs dossiers. Ce processus sera supervisé par un Comité autonome.



«On avait clôturé le dépôt des candidatures mercredi à 18h. Mais on a décidé de prolonger ça d’une semaine afin de permettre aux autres personnes désireuses de candidater. La nouvelle procédure prendra fin le 12 avril à 18h. Il faut un délai d’un mois entre la clôture des candidatures et l’assemblée. Donc, les élections se tiendront le 13 mai. Et dans un souci de transparence, on va mettre en place un Comité électoral autonome pour taire toutes les suspicions concernant le bon déroulement de l’assemblée générale», confie une source.



Avec Record