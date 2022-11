mercredi 2 novembre 2022 • 426 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Jeanne d'Arc de Dakar a organisé, ce mercredi, au collège Saint-Michel, un Sargal pour Mame Maty Mbengue (au fond en bleu) ancienne joueuse du club et de l'équipe du Sénégal.

Intronisée à la "FIBA ​​Hall of Fame Class of 2022", un groupe de neuf personnes qui ont énormément contribué au développement du basketball féminin, la légende sénégalaise avait rendez-vous, cet après-midi, au collège Saint-Michel, avec son club de cœur. Pour l'honorer, la Jeanne d'Arc de Dakar a organisé un Sargal en invitant la famille du basket notamment les anciennes joueuses de la JA et de l'équipe nationale du Sénégal. Mieux, la Vielle Dame a officiellement retiré le numéro 8 que portait Mame Maty Mbengue en club. Ce, après la décision de la Fédération sénégalaise de basket-ball de retirer le numéro 15 qu'elle portait en sélection. "Je tiens à remercier mon coach qui a eu confiance en moi, ceux qui m'ont formé aussi. Je dis merci à ces gens-là", a-t-elle dit d'emblée.







"La Jeanne d'Arc c'est mon équipe mais aujourd'hui, c'est la famille du basket qui se réunit. J'ai été formée par feu Bonaventure Carvalho. J'ai reçu une très bonne éducation dans le milieu du sport, il y avait aussi des présidents de fédé. Il y aussi feu Ibou Diagne, feu Abdoulaye Seye Moreau, Alioune Badara Diagne. Lary Diouf qui m'a forcée à faire le basket, je lui rends un grand hommage", a soutenu l'ancienne championne d'Afrique.



"La section de basket m'a décorée aujourd'hui comme si je venais de naître"



Quatre fois MVP du FIBA ​​Women's AfroBasket, Mame Maty Mbengue n'a pas manqué de remercier également ses proches. "J'ai vu ma famille, des supporters, d'anciens joueurs sans oublier mes coéquipières de la JA et de l'équipe nationale, avec qui nous avons dormi sous les tribunes, dans les aéroports", a relevé l'ancienne Lionne très honorée. "La section de basket m'a décorée aujourd'hui comme si je venais de naître. J'ai besoin de vos prières car je serai décorée à Genève le 30 novembre."