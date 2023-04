mercredi 26 avril 2023 • 87 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Basketball Africa League (BAL) a annoncé, ce mercredi, une modification du calendrier de la Conférence du Nil 2023.

C'est dans un communiqué que la BAL a informé d'un ajustement du calendrier des deux matchs du vendredi 5 mai dans le cadre de la phase de groupes de la Conférence du Nil qui se déroulera au Complexe sportif intérieur Hassan Mostafa au Caire, en Égypte, du 26 avril au 6 mai 2023.



En effet, le match City Oilers (Ouganda) contre CFV - Beira (Mozambique), qui devait initialement débuter à 16h00 CAT / 9h00 HE, devrait désormais commencer à 19h30 CAT / 12h30 ET, précise le communiqué.



Le match Petro de Luanda (Angola) contre Al Ahly (Égypte), qui devait initialement débuter à 19h30 CAT / 12h30 HE, devrait désormais commencer à 16h00 CAT / 9h00. ET.



À noter que les deux matchs seront diffusés en direct sur Canal +, ESPN (Afrique subsaharienne), NBA TV, Voice of America, American Forces Network et certaines chaînes gratuites à travers le continent grâce au partenariat de diffusion de la BAL avec l'Union africaine de radiodiffusion, y compris OnTime Sports (Égypte), TV Sucesso (Mozambique) et TV Girassol (Angola). Les matchs seront également diffusés en direct sur l' application NBA , NBA.com , Visionview.tv et BAL.NBA.com .