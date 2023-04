mercredi 5 avril 2023 • 1163 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a envoyé un message fort aux fans du Bayern Munich, après l’élimination de son équipe, mardi contre Fribourg en Coupe d’Allemagne (1-2).

La saison 2022-2023 de Sadio Mané au Bayern Munich ne se passe comme prévu pour le moment. Malgré des statistiques honorables, le Sénégalais peine à retrouver totalement le niveau affiché avec Liverpool ces dernières années. C’est encore plus criant depuis son retour de blessure (péroné droit) qui l’a privé de la Coupe du monde 2022. De quoi mettre un coup au moral de l’attaquant du Bayern Munich ? Loin de là. Après l’élimination des Bavarois en Coupe d’Allemagne face au SC Fribourg, le Lion a fait une promesse audacieuse qui devrait ravir ses supporters.



"Bientôt, je vous le promets”



Alors que le 2e du dernier Ballon d'Or passait en zone mixte après cette surprenante défaite, un journaliste lui a posé la question suivante : “quand allons-nous voir le Sadio Mané de Liverpool au Bayern Munich ?”. L’attaquant ne se démonte pas et assène une réponse limpide. Et avec le sourire, comme à son habitude. “Bientôt, je vous le promets !”. Le Sénégalais affiche une belle confiance, ce qui devrait rassurer les supporters du club bavarois et son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel. Même si Mané a débuté face à Fribourg un deuxième match consécutif sur le banc, le coach allemand croit en lui. “Il faut toujours du temps pour s’acclimater après un changement de club. Cela peut prendre du temps. Il n’y aucun doute sur sa qualité et ce qu’il peut nous apporter”, déclarait le technicien avant la rencontre.



Rappelons que lors de sa meilleure saison en Angleterre, Mané a inscrit un joli total de 26 buts en 49 matchs (en 2018-2019). Actuellement, le joueur de 30 ans compte 9 buts en 26 matchs pour sa première saison avec le Bayern. Le vainqueur de la dernière CAN aura certainement l’occasion de briller lors de la double confrontation face à Manchester City en Ligue des Champions. Un adversaire qu’il connaît très bien et qui lui réussit. Avec les Reds, le Sénégalais avait ainsi marqué 3 buts en 2 matchs aux hommes de Pep Guardiola en… avril 2022, il y a tout juste un an. Un signe du destin ?



