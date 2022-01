jeudi 27 janvier 2022 • 590 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Le Directeur Technique National (DTN) de football, Mayacine Mar a donné des nouvelles de Bamba Dieng, Sadio Mané et Ballo-Touré blessés.

"Il a reçu un coup, mais ce n'est rien de grave", a-t-il fait savoir à la fin de l'entraînement de ce jeudi, au terrain de l'hôtel Tagidor. Et d'ajouter que l'attaquant sénégalais qui était absent ce jour au galop, pourrait reprendre l'entraînement dès ce vendredi avant le départ pour Yaoundé où l'équipe va disputer son quart de finale de la CAN 2021, contre la Guinée équatoriale, dimanche prochain (16h GMT). Un bon signe en attendant Sadio Mané, qui s'entraîne pour le moment en salle après un choc reçu contre le Cap Vert. Mais le numéro 10 sénégalais devrait bientôt retrouver ses partenaires.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)