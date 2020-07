Boulaye Dia, priorité de l’OM

iGFM-(Dakar) Si le dossier menant directement à M’Baye Niang semble de plus en plus délicat, l’Olympique de Marseille serait plus que jamais prêt à dégainer pour Boulaye Dia (23 ans).

Il y a quelques heures, le Stade de Reims, par le biais de son directeur général, Mathieu Lacour a confirmé le départ de son attaquant Boulaye Dia. “Trois joueurs ont un bon de sortie pour ce mercato : Hassane Kamara qui est déjà parti à Nice, Boulaye Dia et Axel Disasi.” Le club de Ligue 1 serait donc prêt à ouvrir la porte pour son attaquant et devrait réclamer entre 10 et 12 millions d’euros pour l’ancien de Jura Sud. Affaire à suivre…