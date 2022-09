lundi 12 septembre 2022 • 518 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Equipe a annoncé, ce lundi, le forfait de Bouna Sarr, pour la Coupe du monde de la FIFA "Qatar 2022".

C'est ce qu'on appelle un vrai coup dur pour les champions d'Afrique. Le média français évoque une opération du tendon rotulien ce mardi. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Sénégal, qui comptait sur son arrière droit pour le mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).



Le latéral droit souffre d'une gêne récurrente et douloureuse qui le handicape depuis deux bonnes saisons, précise L'Equipe. Et d'ajouer qu'après avoir disputé seulement cinq matches de Bundesliga la saison dernière au Bayern Munich, l'international sénégalais n'a pas joué la moindre minute cette année. Même avec le Sénégal, Bouna Sarr n'avait pas pris part aux derniers matchs de juin.



Il ne retrouvera pas les terrains avant début 2023



Nos confrères de L'Equipe informent que l'ancien Marseillais ne retrouvera pas les terrains avant début 2023. Forcément, il ne pourra pas disputer le mondial avec le Sénégal qui loge dans le groupe A avec les Pays-Bas, le Qatar et L'Equateur. Celui qui compte 13 sélections avec les Lions était titulaire sur le flanc droit de la défense lors de la dernière CAN victorieuse, en février 2022, au Cameroun.