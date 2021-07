samedi 17 juillet 2021 • 176 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) A l’inverse de l’UEFA, parvenue à faire abandonner le projet de Super Ligue européenne au printemps dernier, la Confédération africaine de football (CAF) a quant à elle confirmé sa volonté de mettre en place une ligue fermée réunissant les meilleures équipes du continent.

«Je suis très enthousiaste par rapport au fait que beaucoup de diffuseurs sont venus me voir pour me dire qu’ils veulent contribuer à la Super Ligue africaine», a ainsi affirmé le président de la CAF, Patrice Motsepe, ce vendredi à l’issue d’une réunion du comité exécutif de l’instance qui se tenait à Rabat au Maroc à la veille de la finale de la Ligue des champions opposant Al Ahly aux Kaizer Chiefs. Rappelons que cette idée avait dans un premier temps été soumise par Gianni Infantino, patron de la FIFA et très proche de Motsepe.

Si le dirigeant n’a apporté aucune précision sur le format de la compétition ou les critères de sélection envisagés, une nouvelle étape a en revanche été franchie avec la nomination du Mauritanien Ahmed Yahya, vice-président de la CAF, en tant que chargé de la création de la Super Ligue africaine. Afin de rassurer les sceptiques, Motsepe a par ailleurs garanti que cette compétition aurait des retombées vertueuses pour les 54 associations membres de la CAF. En espérant avoir bientôt droit à davantage de précisions…

