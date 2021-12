samedi 11 décembre 2021 • 185 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Samuel Eto’o va-t-il devenir le nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) ? C’est ce samedi que nous aurons la réponse puisque l’Assemblée générale élective de l’instance a lieu depuis ce matin 9h heure locale à l’hôtel Mont Fébé de Yaoundé.

A moins d’un mois de la CAN que le pays doit accueillir à partir du 9 janvier, ce scrutin bénéficie forcément d’une attention particulière. Face à l’ex-star du FC Barcelone, soutenue par les anciennes gloires comme Roger Milla, Rigobert Song et Joseph-Antoine Bell et qui plaide pour une profonde refonte du football camerounais, on retrouve 3 candidats : le président sortant et contesté Seidou Mbombo Njoya, l’ancien international Jules Denis Onana, quart de finaliste de la Coupe du monde 1990, et le dirigeant de club Wandja Zachary.



L’élection devrait surtout se jouer entre Eto’o et Mbombo Njoya. 76 délégués seront invités à voter : 60 d’entre eux sont issus des dix ligues régionales, 10 viennent des clubs professionnels (six d’Elite 1 et quatre d’Elite 2) et les 6 derniers représentent les corps de métiers (arbitres, entraîneurs et joueurs).



La course à la présidence s’est révélée sans pitié ces derniers jours, Eto’o tentant notamment d’obtenir la suspension de Mbombo Njoya, qu’il avait soutenu au moment de son élection en 2018, pour cause de «corruption, manipulation de matchs et détournement de fonds». En vain. «Le candidat d’en face a lamentablement échoué, il le sait», a taclé le quadruple Joueur Africain de l’année, qui va vivre une journée décisive.

PUBLICITÉ