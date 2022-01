lundi 17 janvier 2022 • 570 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) L'équipe du Malawi compte s'inspirer de la victoire de la Guinée équatoriale contre l'Algérie (championne en titre), pour battre le Sénégal (vice-champion d'Afrique), ce mardi, à Bafoussam (16h GMT), lors du match qualificatif pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

"Le Sénégal est une grande équipe et nous nous sommes préparés. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes considérés comme des outsiders. Nous savons que nous sommes considérés comme des outsiders, mais le Sénégal est une grande équipe sur le papier. Mais dans le monde du football, oui c'est possible. Nous espèrons gagner ce match pour nous qualifier. Le match de l'Algérie contre la Guinée équatoriale et celui face au Sénégal, je pense qu'ils sont différents. Le Malawi va donner tout ce qu'il a pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Avec le temps qui passe, nous assistons à de nombreuses surprises. La Guinée équatoriale a battu l'Algérie et cela nous sert d'inspiration même si nous respectons le Sénégal qui reste une grande équipe. Nous travaillons et faisons le nécessaire pour gagner, mais ce sera sans notre capitaine. Chaque match est une nouvelle aventure, nous travaillons pour nous qualifier", a déclaré le sélectionneur adjoint du Malawi, lors de la conférence de presse de veille de match.

Pour rappel, le Malawi avait battu le Zimabawe (2-1), lors de la deuxième journée au moment où le Sénégal et la Guinée faisaient match nul vierge (0-0).



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)

