iGFM (Cameroun) L'Algérie ne défendra pas son titre dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". Les champions en titre sont sortis de la compétition par la Côte d'Ivoire large vainqueur (4-1), ce jeudi, à Douala, à l'occasion de la troisième et dernière journée.

Alors qu’une victoire était indispensable pour passer, les hommes de Djamel Belmadi ont sombré contre la Côte d’Ivoire (3-1), déjà qualifiée. Ils sortent de la compétition par la toute petite porte avec un point au compteur, un but marqué et une affligeante place de dernier du groupe E.



D’entrée, les Eléphants se sont montrés plus remuants à l’image des projections de Konan puis Gradel, qui tombent trop facilement dans la surface. Au point de penalty, Pépé, lui, expédie sa reprise au-dessus. Durant ce début de match haché par les fautes, les Algériens se procurent enfin une opportunité sur un corner rapidement joué mais le tir de Bennacer va fracasser le poteau. Déjà le tournant du match car, sur l’action suivante, Pépé, après un superbe mouvement avec Gradel, sert en retrait Kessié qui crucifie M’Bolhi d’une reprise du gauche (1-0, 23e).



En manque de mouvements, le tenant du titre bute inlassablement sur le bloc adverse parfaitement en place. Les seules situations viennent de longs ballons pour Bounedjah puis Belaïli, qui manquent leur reprise dans la surface. Le couperet pour les Algériens tombe avant la pause lorsqu’Ibrahim Sangaré, excellent ce soir, échappe au marquage de Zerrouki, pour doubler la mise de la tête sur un coup franc d’Aurier (2-0, 40e). En remplaçant Benrahma par Slimani à la pause, Belmadi entérine ses choix ratés dans le onze de départ, mais ce changement ne suffit pas à réveiller des Fennecs qui tremblent à nouveau au retour des vestiaires sur des tentatives de Gradel et d’Aurier et surtout sur ce tir de Pépé, sauvé du pied par M’Bolhi. Mais le portier ne peut rien en revanche lorsque Pépé mystifie Mandi avant de le battre d’une frappe enroulée dont il a le secret (3-0, 54e).



Mahrez se rate sur penalty



Dans la foulée, Belaïli obtient un penalty après une faute de Deli. Mahrez le frappe en prenant Sangaré à contrepied, mais son tir fuse sur le poteau ! Malgré tout, l’Algérie ne lâche pas et Bendebka, fraîchement entré en jeu, sauve un semblant d’honneur en marquant à bout portant après une remise de Mandi sur corner (3-1, 74e). Une poignée de secondes plus tard, Sangaré effectuait un arrêt décisif sur une tête à bout portant de Slimani.



Cette fin de match se révèle totalement débridé et Kessié pense enfoncer le clou, mais son but est refusé en raison d’un hors-jeu préalable de Pépé, tandis que Sangaré effectue un nouvel arrêt sur un coup franc vicieux de Brahimi. En raison d’une position de hors-jeu, le 4-1 est refusé à Haller dans les dernières secondes. Pas de quoi contrarier les Ivoiriens ni consoler les Algériens… Dans l’autre match, la Guinée Equatoriale s’est qualifiée en disposant de la Sierra Leone (1-0). Les Leone Stars regretteront longtemps leur échec sur penalty en fin de partie alors qu’ils pouvaient se qualifier parmi les meilleurs 3es en cas de match nul…



Le classement : Côte d’Ivoire 7 points, Guinée Equatoriale 6 points, Sierra Leone 2 points, Algérie 1 point