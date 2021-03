mercredi 24 mars 2021 • 102 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après le Burkina Faso un peu plus tôt, la Guinée est devenue ce mercredi la 7e nation qualifiée pour la CAN 2021 en disposant difficilement du Mali (1-0) à Conakry à l’occasion de l’avant-dernière journée des éliminatoires. Le Syli National s’évite ainsi une «finale» angoissante en Namibie lors de la dernière journée.

Face à un adversaire déjà qualifié et privé de nombreux cadres, les hommes de Didier Six ont pourtant été loin de proposer un visage emballant, eux qui ont abusé de longs ballons en première période malgré un milieu de terrain de haute qualité composé de Naby Keita (Liverpool), Amadou Diawara (Roma) et Mady Camara (Olympiakos). Les Maliens se montraient même les plus cohérents mais la tête de Simpara passait au-dessus.

Les locaux revenaient légèrement mieux des vestiaires, mais ils se heurtaient à des Aigles solidaires et généreux en défense, avant de réellement commencer à sortir de leur torpeur dans les 20 dernières minutes. Et les Guinéens avaient un maximum de réussite puisque le milieu offensif du Partizan Belgrade, Seydouba Soumah leur offrait la victoire sur un exploit personnel avec une superbe frappe à rebond depuis l’extérieur de la surface après une remise de Sory Kaba (75e). Un but qui vaut de l’or !

Le classement du groupe A : Mali 13 points, Guinée 11 pts, Namibie 6 pts, Tchad 1 pt (disqualifié).