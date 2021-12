vendredi 10 décembre 2021 • 309 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Lors de sa réunion d'hier jeudi 09 décembre 2021, le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a retenu le planning prévisionnel de préparation de l'équipe du Sénégal en direction de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Cameroun.

"Abordant la préparation de la CAN Total Energies Cameroun 2022, le Comité Exécutif a examiné le compte rendu des deux missions de prospection à Bafoussam pour anticiper sur les responsabilités de l’Etat et de la FSF", souligne le communiqué de la FSF.



Les hommes de Cissé à Dakar du 27 au 30 décembre 2021



"Aussi, il a été informé, du planning prévisionnel de préparation de l’équipe nationale à Dakar (27 au 30/12/2021), à Kigali (30/12/2021 au 06/01/2022) et à Bafoussam (07 au 09/01/2022)", a ajouté le communiqué.

Les Lions seront donc à Dakar pour trois jours pendant lesquels ils recevront le drapeau national des mains du Chef de l'Etat Macky Sall et s'entraîneront avant de prendre la direction de Kigali où ils poursuivront leur préparation du 30 décembre au 06 janvier 2022. Un match amical contre le Rwanda se jouera sur place pendant cette période. C'est après cette rencontre amicale que les hommes d'Aliou Cissé vont rallier le Cameroun notamment leur camp de base, Bafoussam, le 07 janvier 2022 soit trois jours avant leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Zimbabwe.

Toujours pour une bonne participation à la CAN 2021, "le Comité Exécutif a décidé d’organiser prochainement une réunion de coordination pour stabiliser les dispositions à prendre", indique le communiqué de la Fédération.

Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe B avec le Zimbabwe, le Malawi et la Guinée.

La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun.