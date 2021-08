lundi 16 août 2021 • 508 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Tête de série pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football 2021, l'équipe du Sénégal est assurée d'hériter d'un gros, ce mardi, à Yaoundé.

Alors que les Lions qui sont vice-champions d’Afrique en titre et premiers Africains au classement FIFA, ont été reversés dans le premier chapeau. L’équipe du Sénégal a néanmoins l’assurance d’hériter d’un cador africain. Mais, ce sera ni le Cameroun, ni l’Algérie, ni la Tunisie, ni le Maroc et ni le Nigeria qui figurent dans le chapeau 1 comme le Sénégal.

Un groupe Sénégal, Egypte, Cap-Vert, Gambie

Le tirage au sort qui se déroulera le 17 août 2021, à Yaoundé (19h, heure Cameroun), est en effet intégral. Les 24 équipes qualifiées ne connaissent pas leur groupe. C’est notamment le cas du Sénégal qui pourrait hériter de l’Egypte (chapeau 2), du Cap-Vert (Chapeau 3) et de la Gambie (Chapeau 4) deux pays frontaliers.

Un groupe Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Malawi

D’autres choix sont aussi possibles pour les Lions. Il y a des adversaires potentiels: les deux nations voisines à savoir la Guinée (Chapeau 2) et la Guinée-Bissau (Chapeau 3). Le Malawi, petit poucet du chapeau 4 pourrait également être un des adversaires des Lions. Si dans l’attente des résultats du tirage, la composition du chapeau des groupes n’est pas encore connue, le Sénégal qui sera considéré comme l’équipe à battre dans cette prochaine CAN, pourrait aussi tomber sur le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali ou encore le Burkina Faso qu’il avait privé de Mondial 2018.

Dans le pire cas, les hommes d’Aliou Cissé pourraient donc hériter d'un groupe serré avec l’Egypte, le Gabon et la Guinée-Équatoriale. A l’inverse, la chance pourraient amener les Lions à retrouver le Burkina Faso, la Sierra Leone et les Comores des équipes moins dangereuses. Reportée d’un an en raison de la crise sanitaire, la phase finale se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Douala, Yaoundé (Stade d’Olembé et Stade Ahmadou Ahidjo), Bafoussam, Garoua et Limbé.

Les chapeaux:

POT 1 : Cameroun, Algérie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Nigeria

POT 2 : Egypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée

POT 3 : Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau

POT 4 : Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Ethiopie, Gambie