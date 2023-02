samedi 4 février 2023 • 287 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Attendu pour dévoiler le nom du pays organisateur de la CAN 2025, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a fait machine arrière ce samedi en conférence de presse.

Il va falloir faire preuve de patience pour connaître l’identité du pays-hôte de la CAN 2025 ! Alors que la Confédération africaine de football (CAF) avait dans un premier temps indiqué que son comité exécutif ferait son choix le 10 février prochain, le président de l’instance panafricaine, Patrice Motsepe, a fait machine arrière ce samedi en conférence de presse.



«Il n'y a pas de date. Il y a eu une proposition pour étudier la décision le 10 février. Ce n'était qu'une proposition, mais des médias ont annoncé que c'était la date officielle. Ce n'est pas correct», a lancé le Sud-Africain. «Nous devons prendre le temps et nous assurer que nous allons prendre la bonne décision. Nous ne ferons aucune annonce le 10 février. Nous ferons une annonce au moment opportun, après avoir respecté nos process.»



«M'assurer que le meilleur pays soit sélectionné»



Rappelons que la CAF a décidé de retirer l’organisation de la compétition à la Guinée en octobre 2022 et qu’elle a lancé un nouveau processus d’appel à candidatures. L’Afrique du Sud, l’Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo Bénin-Nigeria ont fait acte de candidature. Alors que la tension est à son comble entre l’Algérie et le Maroc, Motsepe a tenu à insister sur la neutralité du processus.



«La décision sera prise de façon éthique et indépendante. Il y a beaucoup de lobbying comme partout, mais la seule chose que nous ne tolérerons jamais à la CAF, c'est la violation de nos règles. Nous voulons bannir les conflits d'intérêts», a juré le dirigeant. «Nous voulons que les décisions soient prises de façon impartiale en prenant en compte les stades, hôtels, routes, le trafic aérien, les ressources du pays, comme les procédés d'attribution de la FIFA. Nous avons un comité d'éthique afin de veiller à cela, afin que la meilleure décision soit prise. Mon but est de m'assurer que le meilleur pays soit sélectionné par le comité exécutif de la CAF, sur la base des rapports remis.» Interrogé au sujet de l’Algérie, actuel pays-hôte du CHAN 2022, Motsepe a estimé que le pays des Fennecs est à même «d’organiser une CAN de très grande qualité».

Avec Afrikfoot