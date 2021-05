lundi 10 mai 2021 • 407 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer s'est rendu, à Saly, ce lundi, site qui doit abriter la compétition. Une visite de terrain qui a permis aux organisateurs d'annoncer la construction d'un stade d’une capacité de 1000 places.

Hôte de cette édition qui se déroulera en pleine pandémie de covdi19, le Sénégal s'attele pour relever le défi de l'organisation. En effet, ce lundi, le comité local d'organisation s'est réuni à Saly (Mbour) pour une visite de terrain. “Nous avons passé en revue l’état d’avancement de plusieurs actions à réaliser pour un bon déroulement de la CAN. Aujourd’hui, nous sommes sur le site où l'événement devrait s’organiser”, a confirmé Omar Gueye Ndiaye, président de la commission d’organisation locale.

Démarrage des travaux ce 11 mai

“Sur le plan de l’organisation , il y’a plusieurs défis à relever. Le premier domaine concerne les infrastructures. On a identifié le site et le partenaire qui va construire l’infrastructure. Il est choisi par le président de la FSF. A partir de demain, ils vont commencer les travaux de construction. Nous avons aussi l’accompagnement de la CAF avec un expert qui va arriver demain. Avec notre commission d’organisation, au sein du LOC (comité local d’organisation), toutes les dispositions sont prises pour que les travaux démarrent demain avec comme objectif de délivrer le stade le 17 mai au plus tard. L’inspection de la CAF est prévue le 18", a-t-il assuré devant les autorités administratives de la ville.

Seules 500 personnes autorisées

“On mettra un stade d’une capacité de 1000 places", a annoncé Omar Gueye Ndiaye, avant d'expliquer les raisons. "On vit une période extrêmement difficile liée à la pandémie. Ce qui nous oblige à prendre beaucoup de mesures de sécurité surtout respecter toutes les mesures édictées par l’Etat du Sénégal, sur la distanciation sociale, le port du masque et l’ensemble du dispositif sanitaire", a exliqué le dirigeant sénégalais par ailleurs chargé du footbal spécifique au sein de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Mais, la mauvaise nouvelle est que ce stade de 1000 places, "ne pourra accueilleur que 500 personnes au regard de ces contraintes.”

Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer se déroulera du 23 au 29 mai 2021, à Saly. Cette grande compétition regroupe 8 équipes.