jeudi 21 octobre 2021 • 108 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) La plupart des matchs aller du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2022 avaient lieu mercredi à travers le continent.

Pourtant moins réputée que chez les hommes, l’Algérie s’est distinguée en cartonnant le Soudan 14 à 0 ! Démonstration aussi de la Côte d’Ivoire qui a giflé le Niger 9-0 chez lui à Niamey. Dans les chocs du jour, le Nigeria, triple tenant du titre, a tenu son rang face au Ghana (2-0), la Tunisie a surpris l’Egypte 6-2 chez elle, tandis que le Mali et la Guinée ont partagé les points (2-2).

8e de finaliste du dernier Mondial, le Cameroun a eu toutes les peines du monde à se défaire de la Centrafrique (1-0) à Douala et les Lionnes s’en sont remises à un but à la 91e minute de l’attaquante de l’Inter Milan, Ajara Nchout ! Belle opération aussi du Sénégal qui s’impose 2-1 au Liberia. A noter en revanche la défaite sur tapis vert de la RD Congo, qui ne s’est pas présentée en Guinée Equatoriale.

Notons que les gros écarts au niveau des scores s’expliquent par les importantes différences de niveau puisque c’est la première fois que les éliminatoires réunissent autant d’équipes. Pour la première fois, la phase finale opposera d’ailleurs 12 participants contre 8 auparavant. Ce sera du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc, qualifié d’office et qui affronte l’Espagne ce jeudi en amical. Rendez-vous entre le 23 et le 26 octobre pour les matchs retour, un dernier tour qualificatif sera ensuite au programme en février 2022.

Les résultats du premier tour aller

Ouganda 2–0 Éthiopie

Kenya 8–0 Soudan du Sud

Érythrée 0–5 Burundi

Malawi 1–1 Zambie

Tanzanie 1–2 Namibie

Zimbabwe 3–1 Eswatini

Angola 1–5 Botswana

Mozambique 0–7 Afrique du Sud

Algérie 14–0 Soudan

Égypte 2–6 Tunisie

Guinée équatoriale – RD Congo (victoire de la Guinée équatoriale par forfait)

Congo 2–1 Gabon

Sierra Leone 0–2 Gambie

Liberia 1–2 Sénégal

Mali 2–2 Guinée

Guinée-Bissau 1–0 Mauritanie

Burkina Faso 2–1 Bénin

Nigeria 2–0 Ghana

Niger 0–9 Côte d’Ivoire

(reporté à vendredi)

République centrafricaine 0-1 Cameroun

Vendredi

Sao Tomé et Principe – Togo

Afrikfoot