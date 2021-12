jeudi 23 décembre 2021 • 177 lectures • 0 commentaires

C’est connu. Les clubs européens ne veulent pas du tout de la coupe d’Afrique des nations. Depuis quelques semaines, des déclarations hostilites fusent de partout contre la tenue de cette compétition. Hier, c’était au tour du coach de Metz, de déverser sa bile.

« La Can nous prend 7 à 8 joueurs. C'est énorme. C'est un jeu truqué, faussé. Comment peut-on avoir des compétitions internationales durant les compétitions nationales ? Ce n'est pas possible. Ce n’est pas acceptable. Je n'ai rien contre la CAN, c’est une compétition que j’adore, Mais on ne peut pas enlever huit joueur et avoir un match de compétition. Ce n’est pas acceptable», a indiqué Frédéric Antonetti.



Face à la presse après le nul de son équipe à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1 française, le coach de Metz a parlé de trucages : «On me dit pourquoi vous avez autant de joueur africains. À un moment donné on a fait la reconstruction de l’équipe. La can devait se tenir en mois de juin tout le temps. Entre temps, ils ont changé les règles. J’ai dit que tout est truqué. C’est truqué. Tout est truqué dans le football».