CAN U17 : le Sénégal rafle presque toutes les récompenses

iGFM (Dakar) Vainqueurs de la CAN U17 avec six victoires et autant de sorties, les Lionceaux du Sénégal ont également raflé presque toutes les récompenses. Si le Burkinabé Souleymane Alio est élu meilleur joueur du tournoi, le Sénégalais Amara Diouf termine lui meilleur buteur avec 5 buts. Le meilleur gardien revient au jeune lion Serigne Diouf (2 buts encaissés) et Serigne Saliou Dia décroche le titre de meilleur coach après son sacre.

