CAN U20 : la Mauritanie croise les doigts…

lundi 22 février 2021 • 111 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Après le Cameroun, l’Ouganda, le Burkina Faso, la Centrafrique et la Tunisie, on connaîtra ce lundi les trois derniers qualifiés pour les quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans avec le dénouement attendu dans le groupe C.

Forts de trois points d’avance en tête de la poule, le Ghana, contre la Gambie, et le Maroc, face à la Tanzanie, pourront se contenter d’un match nul pour valider leur qualification. Toujours privés du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Oussama Targhalline, positif au Covid-19, les Marocains, freinés par le Ghana (0-0) après leur victoire initiale contre la Gambie (1-0) partiront favoris contre des Tanzaniens corrigés par le Ghana (0-4) lors du premier match et qui ne doivent leur survie qu’à leur égalisation à la 88e minute contre la Gambie (1-1). De son côté, le Ghana devra se méfier d’une Gambie qui a montré qu’elle est au niveau.

La Mauritanie, pays-hôte et 3e du groupe A, suivra tout ça de près. En effet, une place qualitative pour les quarts reste à prendre parmi les meilleurs 3es et celle-ci se jouera entre les Mourabitounes (3 points) et le 3e du groupe C. Si la Gambie et la Tanzanie ne gagnent pas, celle-ci reviendra aux Mauritaniens, sinon elle sera pour le 3e de cette poule C. Suspense…

Le classement du groupe C : Ghana 4 points (+4), Maroc 4 pts (+1), Gambie 1 pt (-1), Tanzanie 1 pt (-4)

Le programme de lundi (horaires en temps universel)

19h, Gambie-Ghana, au Stade de Nouadhibou

19h, Tanzanie-Maroc, au Stade Olympique de Nouakchott

Avec Afrikfoot

Cet article a été ouvert 111 fois.

Publié par Mamadou Salif editor