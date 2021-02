vendredi 12 février 2021 • 115 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Cameroun a retenu le fils de Samuel Eto'o pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se débute, ce dimanche, en Mauritanie.

A 48 heures du coup d’envoi de la CAN des moins de 20 ans dimanche en Mauritanie, le Cameroun a communiqué sa liste de 27 joueurs retenus pour disputer la compétition.

Comme pressenti, on retrouve parmi eux le fils du légendaire Samuel Eto’o : Etienne Eto’o Pineda, âgé de 18 ans et attaquant du Real Oviedo en Espagne. Privé du Mondial des moins de 17 ans en 2019 en raison d’un décret présidentiel interdisant la sélection de jeunes expatriés en U15 et U17 au Cameroun, le rejeton va enfin avoir l’occasion de prendre part à une compétition avec son pays.

Steve Mvoué, le grand absent

Parmi les 8 expatriés présents, on retrouve aussi Enzo Tchato, fils de l’ancien international Bill Tchato, et le défenseur de l’AS Saint-Etienne, Bryan Djile Nokoue, soit deux éléments qui faisaient eux aussi partie de cette fameuse liste des recalés en 2019. Meilleur joueur de la dernière CAN U17 et présélectionné, le milieu offensif de Toulouse, Steve Mvoué, ne sera en revanche pas de la partie, lui qui a profité de la Coupe de France pour disputer ses deux premiers matchs avec Toulouse (28 minutes contre Niort le 20 janvier puis 4 minutes face à Bordeaux mercredi).

Placé dans le groupe A, le Cameroun aura l’honneur d’affronter l’hôte mauritanien dimanche lors du match d’ouverture, avant de poursuivre contre l’Ouganda (17 février) puis le Mozambique (20 février).

