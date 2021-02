lundi 15 février 2021 • 114 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au lendemain de la victoire du Cameroun face au pays-hôte mauritanien (1-0) à l’occasion du match d’ouverture, trois rencontres sont au programme ce lundi en phase de groupes de la CAN des moins de 20 ans.

Pour leur baptême du feu dans la compétition, l’Ouganda et le Mozambique s’affrontent en début d’après-midi dans l’autre match de la poule A avec l’occasion pour le vainqueur de prendre déjà une option sur la qualification (les deux meilleurs 3es des trois groupes seront qualifiés pour les quarts).

La Tunisie avec un joueur de la CAN 2019

Un peu plus tard, le Burkina Faso et la Tunisie lanceront les hostilités dans le groupe B. Eliminés en phase de poules après 3 défaites il y a deux ans, les Etalons U20 espèrent partir du bon pied face à des Tunisiens qui signent leur première apparition dans la version moderne de la compétition. Les jeunes pousses de Maher Kanzari comptent notamment dans leur effectif le milieu défensif Marc Lamti (20 ans, Hanovre 96), plus jeune joueur de la CAN seniors en 2019, et le gardien du Stade Rennais, Elias Damergy (18 ans), récemment appelé avec les Aigles de Carthage A.

Dans la soirée enfin, deux autres novices, la Centrafrique et la Namibie, s’affrontent dans l’autre match de cette poule. En quête de débuts victorieux, les Fauves U20 s’appuient sur un groupe composé de 23 locaux et de 5 expatriés.

Le programme de lundi (horaires en temps universel)

13h, Ouganda-Mozambique, au Stade Olympique de Nouakchott

16h, Burkina Faso-Tunisie, au Stade Cheikha Boidiya de Nouakchott

19h, Namibie-Centrafrique, au Stade Cheikha Boidiya de Nouakchott

