iGFM (Dakar) Jour-J. Les quarts de finale de la CAN U20 débutent ce jeudi avec deux affiches au programme : Sénégal-Bénin puis Ouganda-Nigeria respectivement au Caire et à Suez.

Finaliste de trois des quatre dernières éditions et impressionnant en phase de groupes, le Sénégal sera attendu au tournant pour le début de la phase à élimination directe.



Éviter le piège béninois



Auteurs d’un sans-faute et tombeurs notamment du Nigeria (1-0) et de l’Egypte, pays-hôte (4-0), les Lionceaux devront éviter la mauvaise surprise contre le Bénin dans ce derby d’Afrique de l’Ouest. Qualifiés seulement parmi les meilleurs 3es et déjà battus par la Gambie (0-1), les Guépards n’ont toujours pas gagné le moindre match et ils ont affiché un sérieux problème d’efficacité (seulement un but marqué) qui sera à régler face à des Sénégalais qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but. Le vainqueur de ce match fera face au gagnant de Congo-Tunisie en demi-finales.



Nigeria-Ouganda, un duel très indécis



L’autre affiche du jour s’annonce plus équilibrée. Habituel crack dans les compétitions de jeunes, le Nigeria affrontera en effet l’Ouganda, finaliste malheureux de la précédente édition. Alors que les Hippos sont toujours invaincus et ont terminé, grâce au tirage au sort, en tête de leur groupe devant le Congo, le Nigeria a mal débuté en s’inclinant face au Sénégal (0-1). Mais les Flying Eagles sont ensuite montés en puissance en disposant de l’Egypte (1-0) puis du Mozambique (2-0). De quoi rendre ce duel très indécis avant de retrouver le vainqueur de Gambie-Soudan du Sud en demies.



Le programme du jour



Jeudi 2 mars 2023



14h GMT Sénégal-Bénin (CAIRE)



17h GMT Ouganda-Nigeria (SUEZ)