lundi 7 septembre 2020

iGFM-(Dakar) La rencontre entre Louhans-Cuiseaux et Jura Sud en National 2 n'a duré que 52 secondes. Touché par le coronavirus, Jura Sud n'a présenté que huit joueurs au coup d'envoi, avant qu'une blessure entraîne l'arrêt automatique du match.

Drôle de match entre Louhans-Cuiseaux et Jura Sud, dimanche en National 2. Ou plutôt, drôle de non-match. La rencontre a été interrompue par l'arbitre après 52 secondes de jeu et la blessure d'un joueur de Jura Sud. Les Jurassiens n'étaient que huit sur la pelouse au coup d'envoi et cette blessure, prétendue ou bien réelle, a entraîné l'arrêt automatique du match par l'arbitre et une victoire par forfait de Louhans-Cuiseaux.

Huit joueurs pour éviter un forfait

"J'ai honte du spectacle, a réagi le président de Louhans-Cuiseaux Christian Ragaigne selon Le Journal de Saône-et-Loire. Il y avait d'autres façons de procéder. Vous assistez à un triste spectacle." Pourquoi seulement huit joueurs sur la feuille de match? Jura Sud a été frappé de plein fouet par le coronavirus. Avec plusieurs cas au sein de l'effectif, le club a vu ses trois premiers matchs de la saison reportés. Le groupe n'a repris l'entraînement que vendredi, deux jours avant la rencontre face à Louhans-Cuiseaux.

"Ça dépasse l'entendement"

Jura Sud espérait un report de la rencontre, refusé par la Fédération française de football. Ils ont donc présenté une feuille de match avec huit joueurs, afin d'éviter le retrait de point lié à un forfait et de protester contre la décision de la FFF. "Il est hors de question de mettre en danger l’intégrité physique des joueurs, expliquait le président de Jura Sud Edmond Perrier au Journal de Saône-et-Loire avant la rencontre. On ne peut pas nous demander de jouer un match sans s’être préparé. Ça dépasse l’entendement."