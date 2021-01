vendredi 29 janvier 2021 • 115 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, a indiqué que Krépin Diatta doit être plus fort à Monaco qu'il l'a été au Fc Bruges.

«Je trouve que c’est très bien. C’est une évolution logique par rapport à ce que le garçon est en train de faire depuis trois ans avec l’équipe nationale et avec le FC Bruges. Monaco est un grand club qui compte dans l’échiquier européen. J’ai l’impression qu’il y a un projet qui est en train d’être mis en place par les dirigeants et les propriétaires du club. Si ces derniers pensent à Krépin Diatta, c’est parce que ce dernier a sa place dans ce projet-là. Je lui souhaite tout le meilleur et demande d’être beaucoup plus fort qu’il l’a été à Bruges. Il a le potentiel et le niveau."

Prendre ses responsabilités

"Après un moment donné, c’est à lui de prendre ses responsabilités aussi. Je pense qu’il est important pour un joueur qui avance et qui perfore de prendre ses responsabilités. Je crois qu’il est en train de le faire depuis quelques temps surtout quand il était à FC Bruges. Je pense qu’il sera dans cette continuité dans son nouveau club, Monaco.»

L'entraîneur national s'exprimait à Ziguinchor, à l'occasion d'une journée de sensibilisation dans les établissements scolaires primaires, sur le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires pour freiner la pandémie du Covid-19.