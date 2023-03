mercredi 22 mars 2023 • 226 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur de l'AS Douanes, Mamadou Gueye "Pabi" s'est exprimé en conférence de presse sur les débuts difficiles de son équipe et les clés du succès lors de la saison 3 de la Basketball Africa League (BAL), dans la Conference Sahara.

"Rien n'est impossible dans la vie. J'ai toujours cru en mes joueurs. Je vous ai dit au début qu'on manquait de repères. Malgré toutes les critiques. Aucune personne ne fait l'unanimité. Même le Prophète Moahomet (PSL). J'ai continué à croire en moi, en mes joueurs. Merci spécial à coach Parfait. C'est mon adversaire en championnat mais il a tout laissé pour me soutenir. Les journalistes sénégalais avaient pitié de moi. Lors de la deuxième défaite, ma fille m'a appelé en pleurant. En me disant "papa, vous ne méritez pas de perdre". En championnat, on gagne tous nos matchs. Mais même en perdant on gagne toujours en expérience. Ces deux premiers matchs nous ont rendu plus forts. Je tenais à remercier tout le monde, ceux qui nous ont soutenu tout comme ceux qui ne nous ont pas soutenu."



Des renforts pour Kigali



"Je ne ferme jamais la porte. Si d'autres joueurs peuvent renforcer l'équipe, je n'hésiterai pas une seconde. Parce qu'on représente le Sénégal. Néanmoins, je suis très fier de l'ensemble des joueurs."



Niveau de la BAL



"Le niveau est très relevé, les équipes progressent d'année en année par rapport à la première édition. La deuxième, je l'ai suivie aussi. Les équipes se valent et cela se voit sur les victoires des unes sur les autres. La preuve, toutes les 5 équipes sont à trois victoires et deux défaites."