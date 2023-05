lundi 15 mai 2023 • 270 lectures • 0 commentaires

Même si l’équipe nationale sénégalaise n’a gagné qu’une coupe continentale au cours de la dernière Coupe d’Afrique, cette dernière compte parmi l’une des équipes les plus performantes du continent. Il n’en est pas moins de certains de ses joueurs, qui se distinguent par leur savoir-faire et leur technique hors du commun. Certains d’entre eux bénéficient même d’un salaire astronomique. Ci-dessous, découvrez-en quelques-uns des footballeurs du Sénégal les plus doués et les mieux rémunérés.

L’irremplaçable Sadio Mané

Sadio Mané détient de grandes qualités en tant que footballeur. Sa rapidité aux pieds, sa puissance et sa vitesse en font un joueur d’exception. Cet attaquant figure parmi les plus habiles au monde, aussi bien sur le plan national qu’en club. Avec le club Liverpool FC, il a participé à 269 matchs et a marqué 120 buts.

Cette vedette du Bayern Munich est classée au premier rang des attaquants les mieux payés du Sénégal. Sa rémunération s'élève à 22 millions d'euros par année en Allemagne.

Il n’y a pas si longtemps de cela, le footballeur s’est démarqué parmi les illustres joueurs des Lions de la Teranga. Ce dernier a grandement contribué à la première victoire de la Coupe d’Afrique de son équipe. Cet ailier gauche âgé de 30 ans a à ce jour comme valeur marchande le montant de 60 millions d’euros.

Édouard Mendy, meilleur joueur africain en 2021

Édouard Mendy est un goal sénégalais qui s’est fait particulièrement remarquer quand il a obtenu le titre de joueur africain de l’année en 2021. L’année qui suit, alors qu’il effectue une saison 2021 mémorable, tant en sélection qu’en club, ce footballeur a figuré parmi les trois premiers en lice pour le titre qu’il a gagné l’année précédente. Malheureusement, son équipier Mané a remporté le titre.

Actuellement, le joueur évolue au sein du club Chelsea en Premier League. Son palmarès est impressionnant. Son équipe est sortie victorieuse de la Ligue des Champions UEFA durant la saison 2020-2021. De plus, en 2021, l’équipe nationale du Sénégal a été championne de la Coupe d’Afrique des Nations. Il y a eu une forte implication.

Ismaïla Sarr, l’un des plus importants transferts du Sénégal

Ismaïla Sarr fait partie des footballeurs sénégalais les mieux payés. Cet ailier droit a rejoint Watford pour un coût de transfert d’une trentaine de millions d’euros. Ce qui lui vaut d’être parmi les records des transferts les plus élevés du Sénégal. Dans le club britannique, il gagne la somme d’environ 3,9 millions d’euros.

Bien que ce montant n’égale pas celui de Sadio Mané, son concitoyen, cela lui permet tout de même d’être le second joueur bénéficiant de la meilleure rémunération au cours de la saison 2022-2023. Tandis que son contrat est supposé arriver à son terme au mois de juin 2024, la valeur marchande du joueur est estimée à 22 millions d’euros.

Aliou Cissé, un grand meneur en sélection nationale

À l’époque où il jouait encore sur le terrain, Aliou Cissé était considéré comme le meilleur meneur de son équipe nationale. Aujourd’hui, il est parfaitement normal qu’il soit devenu le sélectionneur de l’équipe du Sénégal. Avec son mental d’acier, il a rapidement progressé pour être reconnu comme un footballeur de renom. À ses débuts, il ne participait qu’occasionnellement à des rencontres. C’est la raison pour laquelle il n’a pas pu prendre part à la CAN 2000.

Cependant en 2002, il réalise de grandes prouesses, qui le hissent sur la scène internationale. Après une carrière bien remplie, il quitte en 2005 le football international, alors âgé de 29 ans. Les fans n’oublieront sûrement pas ses multiples exploits. Depuis 2015, il entraîne l’équipe sénégalaise et fait profiter à ses initiés ses nombreux talents. Il a mené la sélection nationale à la victoire de la Coupe d’Afrique.