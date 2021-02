samedi 6 février 2021 • 220 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Rapidement en tête face à un adversaire sans mordant, la Guinée a battu le Cameroun (2-0) ce samedi à l’occasion du match pour la 3e place du CHAN 2020. Une déception de plus pour le pays-hôte…

Le calice jusqu’à la lie pour le Cameroun… Humilié par le Maroc (0-4) mercredi en demi-finales de son CHAN 2020, le pays-hôte s’est à nouveau incliné, cette fois face à la Guinée (0-2), ce samedi au Stade de la Réunification de Douala à l’occasion du match pour la 3e place. Le Syli local affichait pourtant un visage plus remanié que les locaux avec notamment Gnagna Barry, 2e meilleur buteur de la compétition, sur le banc au coup d’envoi.

Pourtant, il ne fallait pas longtemps aux hommes de Lappé Bangoura pour prendre les devants. Se jouant de la défense adverse, le talentueux Morlaye Sylla s’infiltrait dans l’axe jusque dans la surface avant de décocher une frappe déviée par Etame qui lobait Haschou (1-0, 9e). Après ce but, les Lions Indomptables locaux prenaient le jeu à leur compte mais leurs incursions restaient timides, à l’image de cette tête à bout portant trop molle de Man Ykre captée par Moussa Camara et de toute façon signalé hors-jeu, ou encore de ce centre dégagé en catastrophe par la Guinée au second poteau.

Première pour la Guinée

Chirurgical, le Syli local faisait quant à lui parler son efficacité juste avant la pause en marquant son 2e but sur son 2e tir du match grâce à Mamadouba Bangoura, qui punissait un Haschou trop avancé après avoir été superbement lancé en profondeur (2-0, 45e) ! En revanche, la pression camerounaise montait d’un cran au retour des vestiaires, mais les hommes de Martin Ndtoungou Mpile se montraient trop tendres à l’approche du but et la Guinée tremblait finalement peu, excepté sur un coup franc mal négocié par Camara et dégagé par Mangué en catastrophe puis sur un coup franc direct de Mfede qui heurtait l’extérieur du poteau dans les dernières minutes.

Après son échec à ce niveau en 2016, le Guinée se hisse sur le podium du CHAN pour la première fois de son histoire, tandis que le Cameroun, qui atteignait ce niveau pour la première fois, concède une nouvelle déception… Place désormais à la grande finale Mali-Maroc dimanche!

